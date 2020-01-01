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فلسطين تفوز بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة

الخميس 10 سبتمبر 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بخمسة مشاريع بمسابقة دولية للبرمجة



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية من أصل 560 مشروعاً على مستوى العالم، بالمسابقة الدولية "أروع المشاريع" للبرمجة، حيث شاركت فلسطين بأكثر من 60 مشروع أنجزها الطلبة خلال فترة الحجر المنزلي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني عن فخره بهذا الإنجاز والذي رفع اسم فلسطين عالياً في هذا المحفل الدولي بحضور دول لها باع طويل في المجال العلمي، مؤكداً سعي الوزارة الدائم لرعاية هذه المواهب من الطلبة والتي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بكافة أشكالها.

والمشاريع الفائزة من فلسطين هي كالآتي:

مشروع "بعيداً خمس أقدام" للطالبات: نوران عويضات، وسندس حداد، وتيماء حداد، وراما أبو عجمية، وسام قواسمة من مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في تربية الخليل، و"المعركة ضد الكورونا"، للطالب محمود الحداد من مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين في تربية رفح، و"موقع مدرستي" للطالبة مرح زيد من مدرسة الشيماء الثانوية في تربية قلقيلية، و"لغة الجسد للأطفال" للطالبات: بتول أحمد شحادة، ورهف محمد شحادة من مدرسة عوريف الثانوية للبنات، ونانسي عوايصة، وسارة الحاج من مدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة في تربية جنوب نابلس، ومشروع "ساعدني أتعلم" للطالبتين: حلا عاصم عبيد، ورنوة علي صوافطة من مدرسة فيصل الحسيني الأساسية في تربية رام الله والبيرة.

#فلسطين #مشاريع #مسابقة

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