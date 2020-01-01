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الاحتلال يخطر بهدم غرفتين وآبار مياه بعدة مناطق في الأغوار

الخميس 10 سبتمبر 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم غرفتين وآبار مياه بعدة مناطق في الأغوار



رام الله / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم غرفتين، وآبار مياه في عدد من القرى والبلدات في الأغوار الشمالية.

ووفق تصريحات لمسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، اليوم الخميس، فقد قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بردلا ودهمت آبار مياه تعود لكل من أحمد طالب صوافطة وعبد الرؤوف صوافطة، وتم تصوير الآبار وكشفها يوم أمس الأربعاء.

وأشار بشارات إلى أن ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي وسلطة المياه الإسرائيلية يرافقهم جيش الاحتلال اقتحموا آبار المياه الارتوازية في منطقتي عاطوف وسهل البقيعة وأبلغوا أصحابها بوجود أوامر عليا بهدم كافة الآبار، وأن التنفيذ سيتم قريباً، علما أن كافة هذه الآبار تخضع ضمن المناطق المصنفة "ب".

ونوه بشارات إلى أن أحد ضباط الاحتلال وأثناء اقتحام تلك الآبار أبلغ جهاد بني عودة الجلهوم وهو صاحب بئر من أجل أن يقوم بسحب العدة الموجودة داخل البئر، وأنهم سيأتون بعد أسبوع لهدم الآبار".

من جانب آخر، أفاد بشارات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة يزرا برفقة الإدارة المدينة والآثار الإسرائيلية وأخطرة بهدم غرفتين تعودان للمواطن رامي نعيم مساعيد، وقامت تصوير المنشآت والمنطقة بشكل كامل".

#قوات الاحتلال

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