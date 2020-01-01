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القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة

الخميس 10 سبتمبر 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الجهات الطبية قطعت شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية في القطاع.

وأوضح القدرة  في تصريحات صحفية، أن الأطقم نجحت في تحديد الخارطة الوبائية في عدة مناطق، مشيرًا إلى عمليات التقصي متواصلة لكسر حلقات تفشي الوباء.

وأكد أن مناطق شمال قطاع غزة ومحافظة غزة هي أكثر المناطق خطرًا وتسجل الإصابات بشكل متزايد.

وأشار إلى أن المناطق التي يلتزم فيها المواطنين بالإجراءات والبقاء بالمنازل سجلت أعدادًا محدودة مقارنة بالمناطق التي تشهد تجاوزات.

وأوضح أن المسحات المخبرية التي تؤخذ من داخل المجتمع تعطي فرصة أكبر للطواقم الطبية لتحديد الوباء.

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