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إغلاق قاعة أفراح في مخيم الجلزون

الخميس 10 سبتمبر 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق قاعة أفراح في مخيم الجلزون



رام الله / سما /

أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الخميس، قاعة أفراح بمخيم الجلزون، لمخالفتها التعليمات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بناء على قرار من المحافظ ليلى غنام.

وأكدت غنام أن قرار الإغلاق جاء بعد مخالفة مالك القاعة للتعليمات وفتح أبوابها لإقامة المناسبات والأفراح، التي تعتبر المسبب الرئيسي لتفشي الفيروس، مشيرة إلى أن هناك تعليمات باعتقال مالك القاعة، وأن هذه الإجراءات ستتخذ بحق كافة المخالفين وكل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.

ودعت المواطنين وأصحاب المنشآت وقاعات الأفراح إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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