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عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج التطورات السياسية

الخميس 10 سبتمبر 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تبحث مع ممثلة النرويج التطورات السياسية



رام الله / سما /

 بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، مع ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين تورين فيستا، اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية إقليميا وعالميا، والمستجدات على الأرض‫.

وناقش الطرفان ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، بما في ذلك الاستمرار في تعميق الاستيطان والضم والنهب المنظّم للأرض والمقدرات الفلسطينية،‫ ومواصلة احتجاز أموال المقاصة، والتضييق على أبناء شعبنا في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ولفتت عشراوي، في هذا السياق، إلى التقاعس الدولي ومحاولات مكافأة إسرائيل بدلا من محاسبتها، مشددة على أهمية حماية المنظومة الأممية والقانون الدولي، وعدم الاستسلام للضغط الأميركي، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وسائل الحماية والمساءلة.

وأعربت عن تقديرها لدعم الحكومة النرويجية المتواصل لدولة فلسطين، ومساندتها لشعبنا وحقوقه المشروعة، واستمرارها في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وللعديد من المشاريع التنموية، مؤكدة أهمية التواصل والتنسيق في جميع المجالات‫.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير

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