الشرطة تقبض على مطلوب خطير متهم بعدة قضايا في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ألقت الشرطة وجهاز الأمن الوقائي وبإسناد من جهاز الأمن الوطني اليوم الخميس، القبض على مطلوب خطير في محافظة بيت لحم، متهم بعدة قضايا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أنه بناء على إشارة من غرفة العمليات المشتركة حول رصد وتحديد مكان تواجد مطلوب خطير في إحدى المحلات في محافظة بيت لحم، على الفور تحركت قوة مشتركة من الشرطة والأمن الوقائي وبإسناد من جهاز الأمن الوطني إلى المكان، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأضافت، أن هذا المطلوب يوجد بحقه عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالخطف وهتك العرض ومقاومة رجال الأمن، إضافة إلى قضايا متعلقة بالاعتداء على أملاك المواطنين وقضايا إيذاء بحق عدد من الأشخاص.

وأكدت الشرطة، أنه تم إحضار الشخص المطلوب إلى مديرية الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه أصولاً.