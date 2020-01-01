غزة: علماء شرعيون يشددون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة

غزة /سما/

شدد علماء شرعيون، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة من ذوي الاختصاص في وزارة الصحة واعتبارها واجب شرعي وأن الاستهتار بها معصية وخطيئة.

وجاء ذلك خلال لقاء تنسيقي دعت إليه وزارة الصحة بغزة مع نخبة من العلماء الشرعيين لتعزيز رسالة وزارة الصحة في المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في مواجهة جائحة "كورونا".

واعتبر مفتي محافظة خانيونس إحسان عاشور، أن التزام المواطنين بتلك الإجراءات هو عبادة وطاعة لله عز وجل وحفظ للنفس البشرية، وأن ما وضع من إجراءات هي من أجل سلامة الناس وهو عمل يؤجر عليه الفرد.

بدوره، عد رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية زياد مقداد، أن الالتزام باجراءات الوقاية عبادة وواجب شرعي والاستهتار بها معصية وخطيئة يؤثم عليها الفرد.

كما، أوضح أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية محمد الفرا، أن الناس مأمورون بطاعة الفقهاء بما فيه سلامة أديانهم، فانه يجب عليهم طاعة الأطباء بما فيه سلامة أبدانهم فقوة الأبدان من قوة الايمان فالمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف.

كما وثمن وكيل وزارة الصحة المساعد مدحت محيسن، الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشئون الدينية في هذه المرحلة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود من مختلف المكونات المجتمعية والرسمية لرفع درجة التوعية بالالتزام باجراءات السلامة والوقاية الصحية في مواجهة جائحة "كورونا".