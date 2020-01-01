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"اقتصاد غزة" تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفيين للأسعار

الخميس 10 سبتمبر 2020 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اقتصاد غزة" تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفيين للأسعار



غزة /سما/

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار التي تصدرها الوزارة بشكل يومي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تنظيم 278 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات، فيما نفذت 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وبينت أنه تم تحرير 20 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، مشيرةً إلى أنه تم استدعاء اثنين من التجار لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفتت إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق مخبزين لعدم التزامهم بإجراءت السلامة، فيما تم إتلاف أجبان وألبان وشاي وبصل وكبدة ومواد غذائية لفسادهم وانتهاء صلاحيتهم.

وأضافت الوزارة أنه طواقمها تعاملت مع عدد من البلاغات فورا بخصوص رفع الأسعار.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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