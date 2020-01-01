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القيادي حسن يوسف: مخابرات الاحتلال حذرتني من استمرار المصالحة والمشاركة فيها

الخميس 10 سبتمبر 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي حسن يوسف: مخابرات الاحتلال حذرتني من استمرار المصالحة والمشاركة فيها



رام الله /سما/

 أكد القيادي المحرر الشيخ حسن يوسف ، أن الإستدعاء الأمني الذي خضع له في سجن عوفر اليوم الخميس ، جاء بهدف التحذير من استمرار المصالحة الفلسطينية والمشاركة فيها، وان الاحتلال لن يسمح لهذه المصالحة بالنجاح .

وقال يوسف في تصريحات صحفية :" نحن نتوقع من الاحتلال هذا الموقف الرافض للمصالحة الفلسطينية، فهو يخشى الوحدة والتكاتف والتعاضد ،ويسعى إلى الفرقة والخلاف والخصام ، وهذا يجعلنا أن نصمم على تحقيق الوحدة والمصالحة والمضي في هذا المشوار حتى تحقيق الأهداف ، فالشعب الفلسطيني يستحق منا أن نكون له أوفياء وكذلك الأسرى يطالبوننا بتحقيق الوحدة والمصالحة حتى تكون هذه المصالحة رافعة لقضيتهم وتحريرهم من السجون ". وفق صحيفة القدس المحلية

يشار أن الاحتلال يكثف في الأونة الأخيرة من الإستدعاءات الأمنية والاعتقالات السريعة لعدة ساعات ، بهدف تهديد المحررين من كوادر وعناصر من المشاركة في المصالحة الفلسطينية ، وان الاعتقال سيكون مصير كل من يشارك فيها ويسعى إلى تحقيقها ، وأن أمن الاحتلال يتضرر من هذه المصالحة .

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