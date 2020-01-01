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المالكي يلتقي مفوض الاونروا في رام اللهلا

الخميس 10 سبتمبر 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي مفوض الاونروا في رام اللهلا



رام الله / سما /

 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وجدد المالكي، خلال لقائه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"، وتقديم الدعم المالي لها، للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

واستعرض المالكي جهود القيادة الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية الاونروا، وعبر عن سروره بافتتاح العام الدراسي في المدارس التابعة للوكالة في الوطن والشتات، مؤكدا أهمية المحافظة على سير التعليم في المدارس في ظل الازمة المالية التي تمر بها الوكالة، وايضا تبعات ازمة جائحة كورونا.

من ناحيته أكد لازاريني حرص الأونروا على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، ودعا المانحين لتقديم الدعم المالي للأونروا حتى تستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

واكد ضرورة مساهمة الدول العربية جميعها لدعم الاونروا، كما دعا المانحين إلى تقديم الدعم المالي لها، لتتمكن من الاستمرار بالقيام بواجباتها.

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