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بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

الخميس 10 سبتمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة



غزة /سما/

عاد الوفد الامني المصري، اليوم الخميس، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمال القطاع وذلك بعد ساعات قليلة من مغادرته.

وأفادت مصادر محلية، بعودة الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة بعد اجتماعه مع الجانب الاسرائيلي.

وكان الوفد الأمني المصري قد غادر، ظهر اليوم الخميس، قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

والتقى الوفد الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، قيادة حركة حماس، لبحث تطورات ملف تفاهمات الهدوء وتنفيذها.

و قالت مصادر فلسطينية ان  الوفد اجرى مباحثات مع قيادة حركة حماس حول ملف الجنود الاسرائيليين الاسرى لدى حماس كذلك ملف المصالحة الفلسطينية اضافة الى استكمال ترتيبات أمنية على الحدود المصرية الفلسطينية.

وكان الوفد وصل تل أبيب أول أمس والتقى بمسؤولين إسرائيليين، كما التقى بمسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله بالأمس.

#الوفد الامني المصري #قطاع غزة #الجنود الاسرى #اسرائيل #حماس #صفقة تبادل اسرى

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