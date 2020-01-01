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الرجوب يبحث أزمة مياه الشرب في منطقة ميثلون

الخميس 10 سبتمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث أزمة مياه الشرب في منطقة ميثلون



جنين /سما/

اجتمع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم، مع إدارة مجلس الخدمات المشتركة لمياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة ميثلون جنوب جنين وتضم قرى (سيريس، الجديدة، مسلية، صير، الجربة) لبحث أزمة انقطاع مياه الشرب فيها، بحضور ممثل عن مجلس صانور ذات العلاقة.

وناقش المجتمعون أسباب أزمة انقطاع مياه الشرب بسبب ضعف قدرة المضخة وانقطاع التيار الكهرباء عنها، إضافة إلى صعوبة تحصيل الجباية من المواطنين.

ووعد الرجوب بمتابعة المشكلة مع الجهات ذات العلاقة مع شركة كهرباء الشمال وسلطة المياه وحلها في القريب العاجل.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

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