الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني في جنين

جنين /سما/

كشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني عبر موقع الفيس بوك طالت مواطنة، وقبضت على المشتبه به بجريمة الابتزاز في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتعلق بقيام مجهول بابتزازها مالياً عبر موقع الفيس بوك مقابل عدم نشر فيديو خاص بزوجها، باشرت الوحدة على الفور إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، حيث تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه وضبطت جهازه المحمول المستخدم في عملية الابتزاز.

وأكـدت الشرطة توقيف المشتبه بـه مـدة 24 ساعة تمهيداً لإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أُصولاً.