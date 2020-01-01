وقفة بطولكرم تضامناً مع محافظ القدس عدنان غيث

طولكرم /سما/

نظمت فعاليات محافظة طولكرم وكادر الموظفين بمؤسسة المحافظة وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث استنكاراً لجريمة الاحتلال باستهدافه واعتقاله والحد من حركته، حتى داخل القدس عاصمة دولة فلسطين .

وكان على رأس المشاركين محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، وفيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني وممثلي الفصائل ، والمؤسسة الأمنية، وممثلي المؤسسات الرسمية.

وقال المحافظ أبو بكر: إن مؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها تعبر عن التضامن مع المناضل عدنان غيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، في مواجهة جرائم الاحتلال بحقه من الاعتقال والاستدعاء المتكرر، وتقييد الحركة في القدس ومنعه من التواصل مع الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الفلسطينية.

وتابع أبو بكر: "تداعت مؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها على عجل للتضامن مع هذا المناضل، مستنكرين جميع الإجراءات بحقه وبحق جميع مؤسساتنا في القدس المحتلة، حيث إن الاحتلال استهدفه واعتقله أكثر من 17 مرة، إضافة إلى عشرات المرات من الاستدعاء، لكن كل ذلك لن ينجح في ثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله، وصولاً للحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار إياد جراد، أمين سر حركة فتح بطولكرم، إلى أن "جميع ممارسات الاحتلال بحق المناضل غيث ومؤسسات القدس، لن تزيد شعبنا الفلسطيني والقيادة إلا صلابةً وتمسك بالحقوق الوطنية التي كفلتها الشرعية الدولية"، مؤكداً أن حركة فتح بطولكرم وكل المؤسسات تقف إلى جانب محافظ القدس ومؤسسات القدس في مواجهة تلك الجرائم.

وقال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة إن الفصائل تعبر عن التضامن والوقوف إلى جانب المحافظ عدنان غيث، مشيراً إلى أن الاحتلال ومن خلال هذه الإجراءات والجرائم يهدف لضرب عزيمة الشعب الفلسطيني، ولكن هذه العزيمة والإرادة لا يمكن لها أن تكسر أبداً.