  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة بطولكرم تضامناً مع محافظ القدس عدنان غيث

الخميس 10 سبتمبر 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بطولكرم تضامناً مع محافظ القدس عدنان غيث



طولكرم /سما/

نظمت فعاليات محافظة طولكرم وكادر الموظفين بمؤسسة المحافظة وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث استنكاراً لجريمة الاحتلال باستهدافه واعتقاله والحد من حركته، حتى داخل القدس عاصمة دولة فلسطين .

وكان على رأس المشاركين محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، وفيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني وممثلي الفصائل ، والمؤسسة الأمنية، وممثلي المؤسسات الرسمية.

وقال المحافظ أبو بكر: إن مؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها تعبر عن التضامن مع المناضل عدنان غيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، في مواجهة جرائم الاحتلال بحقه من الاعتقال والاستدعاء المتكرر، وتقييد الحركة في القدس ومنعه من التواصل مع الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الفلسطينية.

وتابع أبو بكر: "تداعت مؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها على عجل للتضامن مع هذا المناضل، مستنكرين جميع الإجراءات بحقه وبحق جميع مؤسساتنا في القدس المحتلة، حيث إن الاحتلال استهدفه واعتقله أكثر من 17 مرة، إضافة إلى عشرات المرات من الاستدعاء، لكن كل ذلك لن ينجح في ثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله، وصولاً للحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار إياد جراد، أمين سر حركة فتح بطولكرم، إلى أن "جميع ممارسات الاحتلال بحق المناضل غيث ومؤسسات القدس، لن تزيد شعبنا الفلسطيني والقيادة إلا صلابةً وتمسك بالحقوق الوطنية التي كفلتها الشرعية الدولية"، مؤكداً أن حركة فتح بطولكرم وكل المؤسسات تقف إلى جانب محافظ القدس ومؤسسات القدس في مواجهة تلك الجرائم.

وقال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة إن الفصائل تعبر عن التضامن والوقوف إلى جانب المحافظ عدنان غيث، مشيراً إلى أن الاحتلال ومن خلال هذه الإجراءات والجرائم يهدف لضرب عزيمة الشعب الفلسطيني، ولكن هذه العزيمة والإرادة لا يمكن لها أن تكسر أبداً.

#طولكرم #محافظ القدس #عدنان غيث

الأكثر قراءة اليوم

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

الملوخية والجنس !!

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

الأخبار الرئيسية

كوشنر للفلسطينيين: الإدارة الأميركية "لن تركض وراءكم.. وصفقة القرن محاولة لانقاذ حل الدولتين!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزارة الصحة: تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا