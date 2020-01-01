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حاخام يحذر جماعته من قضاء "رأس السنة العبرية" في أوكرانيا

الخميس 10 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام يحذر جماعته من قضاء "رأس السنة العبرية" في أوكرانيا



القدس المحتلة /سما/

حذر الحاخام معدني كوهين أفراد جماعته "حبد" في إسرائيل من قضاء عطلة "عيد رأس السنة العبرية" في مدينة أومان بأوكرانيا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، جرى نقل مبعوث جماعة حبد الحسيدية، الحاخام معدني كوهين، من مدينة أومان بأوكرانيا إلى إسرائيل، عبر رحلة جوية خاصة، بحالة حرجة بعد إصابته بالكورونا هناك.
 
وقال كوهين لأفراد جماعته: لا تذهبوا هناك، فالمستشفيات في أوكرانيا منهارة تماما.
 
يشار إلى أن مدينة أومان بأكورانيا تحظى بأهمية دينية كبيرة لجماعة "حبد"، إحدى الفرق الحسيدية اليهودية، والتي تأسست في القرن ١٨ في شرق أوروبا على يد الحاخام شنيؤر زلمان، والحسيديم هم جزء من الحريديم.

#حاخام اسرائيلي

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