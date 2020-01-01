  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: فعالية تضامنية مع الحركة الأسيرة

الخميس 10 سبتمبر 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، فعالية تضامنية مع الحركة الأسيرة رفضا لسياسة العزل الانفرادي وسياسة الاهمال الطبي.

وشارك في الفعالية: حركة فتح اقليم الخليل، ولجان أهالي الأسرى، والقوى الوطنية، ونادي الاسير الفلسطيني.

وأوضح مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، أن إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالحركة الأسيرة في ظل ارتفاع وتيرة المصابين بفيروس "كورونا"، ودعا كافة فعاليات محافظات الوطن لإيصال صوت الأسرى الذين يعانون من هذا المرض.

وأشار الى اقتحام إدارة السجون لقلاع الأسر وتنفيذ عمليات تنكيل وقمع متواصلة، ما تسبب بازدياد أعداد الاصابات في ظل وجود ما يقارب 24 إصابة حتى الان بفيروس كورونا.

وبين أن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى نظمت هذه الوقفة من اجل تسليط الضوء على قضية الاسير جمال عمرو المحكوم بالمؤبد منذ 18 عاما، وتبين أنه مصاب بمرض في الكبد ووضعه الصحي خطير جدا، حيث نقل الى مستشفى ولا توجد أي معلومات عنه، مطالبا الصليب الأحمر بمعرفة ما يجري مع الأسير عمرو، والأسيرين المعزولين: عمر خرواط، وحاتم القواسمي، من سبعة أشهر في العزل الانفرادي، مشيرا الى ان حياتهم في خطر شديد، وهنالك معلومات بأن أحد ضباط الاحتلال العاملين في اقسام العزل مصاب "بكورونا" وهذا أمر مقلق بشأنهم، داعيا المؤسسات الحقوقية والدولية الى انقاذ الاسرى من فيروس "كورونا".

#الحركة الأسيرة #فعالية

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

لليوم الثاني محافظة غزة تتصدر.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد محادثات هامة مع قيادة حماس

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا