الخليل: فعالية تضامنية مع الحركة الأسيرة

الخليل / سما /

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، فعالية تضامنية مع الحركة الأسيرة رفضا لسياسة العزل الانفرادي وسياسة الاهمال الطبي.

وشارك في الفعالية: حركة فتح اقليم الخليل، ولجان أهالي الأسرى، والقوى الوطنية، ونادي الاسير الفلسطيني.

وأوضح مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، أن إدارة سجون الاحتلال تستفرد بالحركة الأسيرة في ظل ارتفاع وتيرة المصابين بفيروس "كورونا"، ودعا كافة فعاليات محافظات الوطن لإيصال صوت الأسرى الذين يعانون من هذا المرض.

وأشار الى اقتحام إدارة السجون لقلاع الأسر وتنفيذ عمليات تنكيل وقمع متواصلة، ما تسبب بازدياد أعداد الاصابات في ظل وجود ما يقارب 24 إصابة حتى الان بفيروس كورونا.

وبين أن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى نظمت هذه الوقفة من اجل تسليط الضوء على قضية الاسير جمال عمرو المحكوم بالمؤبد منذ 18 عاما، وتبين أنه مصاب بمرض في الكبد ووضعه الصحي خطير جدا، حيث نقل الى مستشفى ولا توجد أي معلومات عنه، مطالبا الصليب الأحمر بمعرفة ما يجري مع الأسير عمرو، والأسيرين المعزولين: عمر خرواط، وحاتم القواسمي، من سبعة أشهر في العزل الانفرادي، مشيرا الى ان حياتهم في خطر شديد، وهنالك معلومات بأن أحد ضباط الاحتلال العاملين في اقسام العزل مصاب "بكورونا" وهذا أمر مقلق بشأنهم، داعيا المؤسسات الحقوقية والدولية الى انقاذ الاسرى من فيروس "كورونا".