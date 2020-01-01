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اكتشاف لوح حجري عمره 190 عاماً

الخميس 10 سبتمبر 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف لوح حجري عمره 190 عاماً



وكالات / سما /

ذكرت السلطات المحلية أنه تم اكتشاف لوح حجري يعود تاريخه إلى عهد أسرة تشينغ الملكية (1644 إلى 1911) في مقاطعة خبي شمالي الصين.

وتم العثور على اللوح، الذي صنع في عام 1830 في عهد الامبراطور داوقوانغ كما هو مبين على نقوش اللوح، بجوار خزان مياه في قرية شينتشنغ بمحافظة نيتشيو بمدينة شينغتاي.

ويبلغ طول اللوح 62 سم وعرضه 45 سم وسمكه 15 سم، وتحتوي نقوشه على 225 مقطعا صينيا تصف تاريخ الأراضي الزراعية الخاصة بالقرية والمعروفة باسم "جيتيان".

و"جيتيان" هي ملكية أرض عامة تعود ملكيتها لعائلة في الصين القديمة. وقال لي هنغ كون الباحث المحلي إن عائدات هذه الأراضي الزراعية استخدمت لعبادة الأسلاف.

وقال لي "إن هذا الاكتشاف له قيمة كبيرة لدراسة التغيرات في العادات التقليدية لعبادة الأسلاف".

#لوح حجري #الصين

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