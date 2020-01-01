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وزارة الصحة: تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

الخميس 10 سبتمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 7 وفيات وألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و490 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة أن حالات الوفاة سجلت الجديدة سجلت لمواطنة (78 عاما) من يطا كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاما) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاما) من قلقيلية كانت تعني من مرض السكري، ومواطن (65 عاما) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاما) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سلجت حالة وفاة لرضيع (6 شهور) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من واد الجوز في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (101)، محافظة نابلس (82)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة رام الله والبيرة (112)، جنين (14)، أريحا والأغوار (30)، طوباس (28)، طولكرم (18)، سلفيت (22)، قطاع غزة (195)، ضواحي القدس (57)، مدينة القدس (255).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (19)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة طوباس (3)، ضواحي القدس (300)، مدينة القدس (135).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفسالاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص

الإصابات الجديدة:
• مدينة القدس: 255
• المحافظات الشمالية: 550
• المحافظات الجنوبية: 195
حالات التعافي:
• مدينة القدس: 135
• المحافظات الشمالية: 355
• المحافظات الجنوبية: 0
حالات الوفاة:
• مدينة القدس: 1
• المحافظات الشمالية: 5
• المحافظات الجنوبية: 1
عدد الفحوصات: 5714

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