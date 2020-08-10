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استطلاع راي:الجمهور الفلسطيني يعرب عن رغبته في استعادة أموال المقاصة من إسرائيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع راي:الجمهور الفلسطيني يعرب عن رغبته في استعادة أموال المقاصة من إسرائيل



رام الله / سما /

  أجرى المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية برئاسة اللواء الدكتور/ محمد المصري استطلاعا للرأي حول تأثير جائحة كورونا على المجتمع الفلسطيني من النواحي الاقتصادية والصحية والسياسية والأمنية، وقد أشرف على الاستطلاع الدكتور/ أحمد رفيق عوض، والمدير التنفيذي الدكتور/ أمجد الافغاني وجاء الاستطلاع في الفترة الزمنية ما بين (10/08/2020 وحتى 10/09/2020). وشمل محافظات الوطن جميعاً، وبلغ عدد مجتمع البحث (640) فرد.

  وأظهرت نتائج البحث رغبة الجمهور الفلسطيني بضرورة استرجاع اموال المقاصة من قوات الاحتلال، من خلال تعاون يخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية وتمنع المجتمع الفلسطيني من الانهيار والتفكك بسبب المرض، كما أظهرت نتائج البحث ارتياحاً من عمل ونشاط الأجهزة الأمنية، فيما تباينت الآراء حول أداء الحكومة الفلسطينية حول الموازنة ما بين الحفاظ على الاقتصاد من جهة والحفاظ على صحة المواطنين من جهة أخرى، حيث يرى الغالبية بأن الحكومة غلبت صحة المواطن على الاقتصاد.

  كما أفاد أغلبية مجتمع البحث أن إجراءات الإغلاق أثرت بشكل كبير على قطاعات من المجتمع الفلسطيني كالأطفال والعجائز، كما أن هذه الإجراءات أثرت على طريقة العيش وأسلوب الحياة.

  وبالنسبة للمصالحة، فقد أبدى الجمهور انخفاض ثقته في أن تؤدي جائحة كورونا إلى تقارب بين الفصائل الفلسطينية، (يذكر أن الاستطلاع أجري قبل مؤتمر الأمناء العامين في 03/09/2020).

  وتم الاستخلاص من قبل المشرفين على الاستطلاع، بأن الجمهور الفلسطيني، وبالرغم من الضائقة الاقتصادية وجائحة الكورونا، ما زال مشدوداً تجاه الوحدة الداخلية، ويثق إلى حدٍ ما في الإجراءات ألتي تتخذها الحكومة

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