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رجال أعمال إماراتيون يستثمرون في فريق "بيتار القدس اليميني المتطرف

الخميس 10 سبتمبر 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجال أعمال إماراتيون يستثمرون في فريق "بيتار القدس اليميني المتطرف



القدس المحتلة / سما /

قال تلفزيون i24news، صباح الخميس، نقلًا عن مصادر إماراتية، إن رجال أعمال إماراتيين يعتزمون الاستثمار بفريق بيتار القدس، مجموعة كرة القدم الإسرائيلية المعروفة بمواقف مشجعيه اليمينية.
 
ومن المعروف أيضًا رفض مشجعي الفريق رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن أعضاء المجموعة، بالوقت الذي فيه مالك المجموعة موشيه حوجج يسعى جاهدًا بإحداث تغيير جذري في هذه المواقف العنصرية التي عرفت بها مجموعة المشجعين المعروفة باسم (لا فاميليا) وتحويلهم الى مجموعة متسامحة أكثر. 
 
ووفقًا للمصادر، فإنه من المفترض أن يتم خلال الأيام القادمة إجراء سلسلة لقاءات بين المستثمرين الإماراتيين، وفي حال تم ابرام الاتفاق فإنه سيكون أول استثمار إماراتي بمجال الرياضة في إسرائيل. 

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