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وقفة تضامنية في قلقيلية استنكارا لممارسات الاحتلال بالقدس

الخميس 10 سبتمبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نظمت محافظة قلقيلية، وقفة تضامنية استنكارا لممارسات الاحتلال  الاسرائيلي، واستهدافه للمقدسيين وتقييد حركتهم، خاصة محافظ القدس عدنان غيث.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة ، إن ما يقوم به الاحتلال من سياسات عنصرية بحق المواطنين في الأرض المقدسة، جريمة لا يمكن التغاضي عنها، ويجب مقاومتها بكل السبل المتاحة، وهي صرخة في وجه العدالة والقوانين الدولية.

ودعا المؤسسات الحقوقية ودول العالم، للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني، ولجم الاحتلال وممارساته العنصرية بحق أهلنا في القدس.

ورفع المشاركون اللافتات المنددة بسياسات الاحتلال الظالمة بحق أهلنا في القدس المحتلة، مؤكدين أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن سياسات التهويد لن تغير الواقع والتاريخ، مستهجنين إجراءات الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث.

#وقفة تضامنية #القدس

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