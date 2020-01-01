"وول مارت" تبدأ تجربة استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات لعملائها

وكالات / سما /

أعلنت شركة "وول مارت" الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عن إطلاق برنامج تجريبي للتوصيل بواسطة طائرات مسيرة عند الطلب بالتعاون مع شركة "فلايتركس" المختصة بالتوصيل بالطائرات المسيرة من جهة لأخرى.

وبدأت تجربة هذا البرنامج الأربعاء في فايتفيل بولاية نورث كارولينا.

وسيتم توصيل مواد البقالة والأدوات المنزلية الأساسية من متاجر وول مارت باستخدام طائرات مسيرة من شركة فلايتركس.

وذكرت وول مارت أن وسيلة التحكم بتلك الطائرات تتم عن طريق لوحة تحكم ذكية وسهلة.

وقال توم وارد ، نائب الرئيس الأول لشؤون منتجات العملاء في وول مارت: "نعلم أن بعض الوقت سيمضي قبل أن نرى ملايين الطرود يتم تسليمها عبر طائرات بدون طيار".

وأضاف: "لا يزال هذا يبدو وكأنه نوع من الخيال العلمي ، لكننا في مرحلة نتعلم فيها المزيد والمزيد عن التكنولوجيا المتاحة وكيف يمكننا استخدامها لتسهيل حياة عملائنا."