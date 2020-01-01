إتحاد الجمعيات يوقع اتفاقية تمويل مع رابطة أندية القدس

القدس المحتلة / سما /

وقع مديرعام اتحاد الجمعيات الخيرية/القدس، يوسف قري مع رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أندية القدس، أحمد سرور اتفاقية لتمويل مشروع "تمكين الأندية المقدسية" والذي سيستفيد منه 21 ناديا مقدسيا بحضور كل من جمال غوشة المدير التنفيذي للرابطة، وبيان البكري مسؤولة برنامج التطوير المؤسسي في الإتحاد.

ويأتي دعم هذا المشروع ضمن برنامج منح التطوير المؤسسي الذي يقدمه الإتحاد للمؤسسات المقدسية بهدف تمكينها وتطويرها وتحسين خدماتها للمجتمع ضمن منحة سخية من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بإدارة مؤسسة التعاون.

وصرح قري، أن المشروع يندرج في بوتقة اهتمام اتحاد الجمعيات بفئة الشباب والنهوض بالأندية الشبابية والرياضية الحاضنة لهذه الفئة التي تمثل النسبة الأكبر بين الفئات العمرية في المجتمع الفلسطيني واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي وصقل شخصيتهم فكرياً ورياضياً وجسدياً ومنعهم من الإنحراف ليكونوا عناصر فعالة في بناء المجتمع.

وأعتبر قري، أن توقيع هذه الإتفاقية بين "الإتحاد" كمظلة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و"الرابطة" كحاضنة لـ 56 ناديا ومركزا شبابيا في محافظة القدس يؤكد على نضج العلاقة الأخوية بين الأجسام المظلاتية في القدس والنهج التشاركي في العمل وتقاسم الأدوار لما فيه من مصلحة للمجتمع المقدسي والمواطنين فيه.

وأكد سرور أن الدعم سيساهم في استمرارية عمل الأندية بشكل مهني وفعال من خلال رفع قدرات الهيئات الإدارية في التخطيط البرامجي والاستراتيجي، وتجنيد الأموال وإدارة المشاريع، كما سيتم من خلال المشروع تطوير أنظمة وأدلة مالية وتزويد النوادي بانظمة مالية محوسبة تساعد على تحسين مستوى إدارة النوادي والمركز الشبابية والرياضية.