استقالة مفاجئة لمدرب مركز بلاطة

نابلس / سما /

باغت سعيد أبو الطاهر المدير الفني لمركز بلاطة، الجميع في الوسط الرياضي المحلي، بإعلان استقالته من تدريب الفريق, قبل حوالي 16 يوما من انطلاق الموسم الجديد بالضفة المحتلة.

وقال أبو الطاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد العمل مدة موسم كامل مع بلاطة، وتحقيق لقب دوري المحترفين، وقبلها الفوز بلقب كأس الضفة، أعلن رحيلي عن الفريق بكل حب ورضى".

وشكر المدرب إدارة بلاطة وجميع أفراد الطاقم الفني واللاعبين، على المجهود الذي بذلوه خلال الفترة السابقة من العمل.

وأشار إلى أنه لن ينسى جمهور الفريق, الذي سانده في الموسم الماضي بجميع المباريات, متمنيا التوفيق لبلاطة بالموسم الجديد.