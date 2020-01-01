  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

استقالة مفاجئة لمدرب مركز بلاطة

الخميس 10 سبتمبر 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مفاجئة لمدرب مركز بلاطة



نابلس / سما /

باغت سعيد أبو الطاهر المدير الفني لمركز بلاطة، الجميع في الوسط الرياضي المحلي، بإعلان استقالته من تدريب الفريق, قبل حوالي 16 يوما من انطلاق الموسم الجديد بالضفة المحتلة.

وقال أبو الطاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد العمل مدة موسم كامل مع بلاطة، وتحقيق لقب دوري المحترفين، وقبلها الفوز بلقب كأس الضفة، أعلن رحيلي عن الفريق بكل حب ورضى".

وشكر المدرب إدارة بلاطة وجميع أفراد الطاقم الفني واللاعبين، على المجهود الذي بذلوه خلال الفترة السابقة من العمل.

وأشار إلى أنه لن ينسى جمهور الفريق, الذي سانده في الموسم الماضي بجميع المباريات, متمنيا التوفيق لبلاطة بالموسم الجديد.

#مركز بلاطة #سعيد أبو الطاهر

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

لليوم الثاني محافظة غزة تتصدر.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة لبحث عدة ملفات هامة ..

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

مصادر: الوفد المصري غادر القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لبحث هذه الملفات...