ساؤول يرد على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

رد ساؤول نيجيز، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف الجاري.

النجم الإسباني ارتبط بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وقال ساؤول في تصريحات عبر صحيفة “ماركا” الإسبانية: عن رد فعله على ارتباطه بالشياطين الحمر وتعرضه للمديح من ريو فرديناند: “حسنًا بصراحة أمر جيد جدًا”.

وأضاف: “أشعر بالسعادة الشديدة لأن ناديًا مثل مانشستر يونايتد أو الفرق الأخرى التي تسال عني تأخذني في الاعتبار، بالنسبة لي هذا إيجابي للغاية”.

وتابع: “كون الأشخاص الأقوياء في تلك الأندية يتحدثون جيدًا عنك، يعني أنني أقوم بأشياء جيدة في أتلتيكو مدريد”.

وعن المنافسة في الموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد: “على الأقل علينا أن نحاول وطموحنا يجب أن يكون ذلك، بصراحة، لدينا فريق للتنافس مع العظماء ومقاتلتهم من أجل بطولة الدوري وجميع الألقاب، لكننا علينا إثبات ذلك، لا يمكننا التحدث فقط بهذه الطريقة”.

وأتم: “الأمر ليس مثل (نريد أن نتافس)، ولكن أن نظهر ذلك على أرض الملعب، في الحصص التدريبية، عندما نتحدث إلى الصحافة، وإظهار ذلك بكل طريقة وأعتقد بصدق أن السنوات القادمة ستكون جيدة لأتلتيكو مدريد”.