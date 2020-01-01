برشلونة يعمل على إصلاح العلاقة مع ميسي

وكالات / سما /

فاجأ برشلونة الجميع عندما أعلن يوم الأربعاء أن ليونيل ميسي سينضم للمجموعة في نفس الوقت مع كوتينيو والذي كان يتدرب قبل عدة أيام قبل أن يستعيد أنسو فاتي ودي يونج وبوسكيتس بعد الفترة الدولية.

وظهرت صورة ميسي إلى جانب لويس سواريز كإشارة على أن برشلونة يحاول العودة إلى الحياة الطبيعية وعلى الأقل على ما يبدو لديه أمل بحل التعقيدات مع ميسي ليندمج مع بقية أعضاء الفريق بقيادة المدرب الجديد رونالدو كومان.

حاول البارسا التقرب من جديد مع ميسي بعد مشكلة خروجه الكبيرة قبل أسبوعين، وذلك عندما أعلن النادي الكاتالوني بيعه لقميصه الجديد ووضع صورة ليونيل ميسي في الإعلان الرسمي رغم أن وقتها لم يكن اللاعب قد أعلن استمراره.

وأشارت صحيفة الأس الإسبانية أن النادي تجاهل غياب ميسي عن التدريبات لمدة أسبوع وذلك حتى لا يزيد المسألة اشتعالاً مع أسطورة النادي.

من جانبه كان ميسي هو أول من وصل المدينة الرياضية يوم الاثنين للخضوع للاختبارات الخاصة بفيروس كورونا لينضم إلى بقية زملائه في الفريق وقد يلعب بضع دقائق في مباراة يوم السبت ضد فريق ناستيك.

ورغم ذلك تطرقت الصحيفة إلى أن الامر لن يكون بالسهل لأن ميسي كان له مكانة عظيمة في غرفة الملابس على مدار سنوات طويلة ولكن بعد الأزمة الأخيرة فإنه قد أثار بعض الشكوك، كما لم يتم حسم مسألة شارة القيادة وإن كان من المنطقي أن يرتديها اللاعب الحاصل عى 6 كرات ذهبية.