وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة لبحث عدة ملفات هامة ..

القدس المحتلة / سما /

وصل الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، في زيارة قد تستمر لساعات.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، مع قيادة حركة حماس، لبحث تطورات ملف تفاهمات الهدوء وتنفيذها.

و سيجري الوفد مباحثات مع قيادة حركة حماس حول ملف الجنود الاسرائيليين الاسرى لدى حماس كذلك ملف المصالحة الفلسطينية اضافة الى استكمال ترتيبات أمنية على الحدود المصرية الفلسطينية.

ولا يعرف بعد فيما إذا كان الوفد سيلتقي مع الفصائل الفلسطينية أم يكتفي حاليًا بلقاء قيادة حماس.

وكان الوفد وصل تل أبيب أول أمس والتقى بمسؤولين إسرائيليين، كما التقى بمسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله بالأمس.