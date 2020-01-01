فينالدوم يضغط على ليفربول للانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

يستعد جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، لمُمارسة ضغط قوي على إدارة فريقه، من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الراهن، بمبلغ زهيد.

ويحظى فينالدوم بإعجاب رونالد كومان، كما أن لاعب خط الوسط الهولندي متحمس للغاية للانتقال إلى برشلونة، ولكن المحادثات بين ليفربول والبارسا متوقفة في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن فينالدوم عاد إلى إنجلترا مساء أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي شارك خلالها اللاعب مع منتخب بلاده ضد كل من بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وأضافت: “ليفربول يطلب 17 مليون يورو من أجل فينالدوم، وهو مبلغ يعتبره نادي برشلونة مبالغاً فيه للاعبٍ سيبلغ الثلاثين من عمره في شهر نوفمبر، ويُمكنه في يناير التفاوض مع أي نادٍ آخر بحرية”.

ومن ناحية أخرى، يدرك ليفربول أن جيني لاعب كرة قدم مهم بالنسبة ليورجن كلوب، وله قيمة كبيرة داخل الفريق الأحمر، ولذلك لا يريد التخلي عنه بسعر منخفض.

وأوضحت، أن فينالدوم سيُحاول خلال الأيام القادمة، الضغط على إدراة ليفربول من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، بأقل من 17 مليون يورو.