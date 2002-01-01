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الأسرى: تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب

الخميس 10 سبتمبر 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، إن نتائج عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب، ستظهر خلال ساعات.

وكان جثمان الشهيد الخطيب نقل صباحا إلى معهد الطب العدلي "أبو كبير"، للتشريح، بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل د. أشرف القاضي.

يذكر أن الخطيب، من بيت لحم، كان قد استشهد في سجن "عوفر" الاحتلالي المقام غرب مدينة رام الله مطلع الشهر الحالي، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له الحركة الوطنية الأسيرة.

الشهيد الخطيب، كان محكوما بالسجن 18 عاما و8 أشهر، وتبقى من محكوميته عدة أشهر، واعتقل في شهر نيسان 2002

#داوود الخطيب #هيئة شؤون الأسرى

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