صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة طفل جراء اصابته بفيروس كورونا وتسجيل 195 اصابة جديدة بعد فحص 1906 عينة خلال 24 ساعة.



وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة الطفل محمد ادهم شاهين 6 شهور من جباليا جراء اصابته بفيروس كورونا مشيرة الى وفاته في مشفى غزة الاوروبي.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1551 اصابة منها حالات نشطة حاليا 1427، فيما بلغ عدد المتعافين 114 والوفيات 10 حالات.



وقالت الصحة ان غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع الحالة الوبائية واستجابة المنظومة الصحية لتطوراتها مؤكدة وعي المواطن وانضباطه باجراءات الوقاية سيعزز السلوك المجتمعي لكسر حلقات التفشي.



ودعت الى التزام وانضباط المواطنين ما سيعزز صمود المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.



واعتبرت التوازن المدروس في اجراءات مواجهة الوباء وتلبية احتياجات المواطنين يدعو الجميع للتعامل بمسؤولية دون تراخي أو استهتار وليبقى امامنا دوما ان استهتارك_سيقتل_احبابك



وأكدت على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات مؤكدة على الاهتمام التام باجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة.