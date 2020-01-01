الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم وجنين والخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان محمود فرارجة (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، في من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب براء تيسير جبر، من مخيم جنين، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عماد بدر محمود اخليل (42 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الصناعية من بلدة بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته.