  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة

الخميس 10 سبتمبر 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم وجنين والخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان محمود فرارجة (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، في من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب براء تيسير جبر، من مخيم جنين، عند حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عماد بدر محمود اخليل (42 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الصناعية من بلدة بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

لليوم الثاني محافظة غزة تتصدر.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

عزام الأحمد : "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

مصادر: الوفد المصري غادر القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لبحث هذه الملفات...

شنكر يؤكد تأجيل ضم الضفة الغربية.. ويقول: زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!