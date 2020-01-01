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"كابنيت كورونا" الإسرائيلي يدرس فرض الإغلاق الكامل خلال الأعياد

الخميس 10 سبتمبر 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كابنيت كورونا" الإسرائيلي يدرس فرض الإغلاق الكامل خلال الأعياد



القدس المحتلة / سما /

 يدرس المجلس الوزاري المصغر "كابنيت كورونا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، احتمال فرض الإغلاق الشامل أو فرض قيود مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة روني غامزو يفضل الاكتفاء بفرض قيود على جميع أنحاء المناطق.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن مجلس الأمن القومي سيوصي بفرض الإغلاق التام.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يقصر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي زيارته إلى واشنطن لحضور حفل توقيع الاتفاق مع الإمارات، وذلك من أجل السماح بفرض الإغلاق الكامل.

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