كوشنر يعلن عن تقديم السعودية والبحرين "تسهيلات" إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن كبير مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، عن موافقة السلطات في السعودية والبحرين، على فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق.

وذكر كوشنر، في إحاطة صحفية قدمها في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، أن "كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي أو البحريني، ستحصل على الموافقة"، وذلك حسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

كما اعتبر "عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التحالف الإماراتي - الإسرائيلي دليلا على تحول مهم في الشرق الأوسط"، وذلك تعليقا على إسقاط جامعة الدول العربية، إصدار مشروع قرار فلسطيني رافض للاتفاق الثلاثي الأمريكي - الإسرائيلي - الإماراتي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وهاجم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، القيادة الفلسطينية، معتبرا أن العديد من الدول غير مستعدة لتعطيل التقدم في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. كما أشار إلى وجود ما اعتبره "تحولا مهما في سياسة دول الشرق الأوسط تجاه إسرائيل"، وقال إن "عددا كبيرا من الناس في المنطقة يفقدون صبرهم ويضيقون ذرعا بالقيادة الفلسطينية".

وقالت الجامعة العربية، أمس الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي ما يتعلق باحتمال عقد صفقة تبيع بموجبها طائرات من F35 للإمارات بموجب اتفاقية التطبيع، أكد كوشنر، أن القضية قيد المناقشة، وقال: "سنهتم بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، وسنتأكد من حدوث ذلك ضمن أي إجراء قد نتخذه. لكن يجب أن نفهم أن الإمارات تخشى إيران أيضا، وهناك فوائد لتعزيز قوتها العسكرية".