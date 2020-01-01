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بطلب رسمي.. الفنادق الإماراتية توفر الطعام اليهودي "الحلال"

الخميس 10 سبتمبر 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب رسمي.. الفنادق الإماراتية توفر الطعام اليهودي "الحلال"



وكالات

أرسلت السلطات الإماراتية الأربعاء، توجيها رسميا إلى مديري جميع الفنادق بالعاصمة أبوظبي، لإدراج الطعام اليهودي الحلال "الكوشر"، ضمن خياراتها، تمهيدا لاستقبال السياح الإسرائيليين.


وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الرسالة تضمنت نصيحة موجهة إلى جميع الفنادق، بتضمين خيارات الطعام اليهودي في قائمتها، سواء بخدمة الغرف أو منافذ الأطعمة والمشروبات الأخرى"، لافتة إلى أن الرسالة وصلت إلى نحو 160 فندقا.


وطلبت الرسالة الإماراتية الرسمية من الفنادق الحصول على شهادة "الكشروت"، وهي الوثيقة التي تثبت أن الطعام منتج وفق الشريعة اليهودية، داعية إياهم إلى تخصيص منطقة بجميع المطابخ، لإعداد الطعام المخصص للسياح اليهود.


ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رئيس المجلس اليهودي بالإمارات روس كريل، ترحيبه بالقرار الإماراتي، واصفا إياه بأنه "تعبير رائع عن الترحيب والضيافة".

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