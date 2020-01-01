رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، رفض جامعة الدول العربية مشروع قرار فلسطيني حول خرق مبادرة السلام العربية.

وتناولت الصحف الثلاث تحرك المستشار القضائي في إسرائيل مندلبليت لإعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- وزراء الخارجية العرب يجددون تمسكهم بمبادرة السلام العربية

- الاحتلال يقيد حركة محافظ القدس ويمنعه من التواصل مع أكثر من 50 شخصية على رأسها الرئيس

- وقفتان في رام الله ونابلس استنكارات لمشاريع التطبيع مع الاحتلال

- وفاتان و 696 إصابة بـ"كورونا" و767 حالة تعاف

- مندلبليت يبحث تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة بسبب تضارب المصالح

- الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل في الرماضين وبني نعيم وبتغيير خارطة أراضي شرق وغرب بيت لحم لصالح الاستيطان

- مصرع 4 مواطنين بينهم رضيع وإصابة 9 آخرين في حادثي سير قرب رام الله وطولكرم

- تشاد تنفي وجود اي خطة لديها لفتح سفارة لها في القدس

- مسؤولة صربية: نقل سفارة صربيا إلى القدس أمر غير نهائي

* "الأيام":

- الجامعة العربية ترفض مشروع القرار الفلسطيني حول خرق مبادرة السلام العربية

- إصابة العشرات خلال اقتحام مخيم العروب وتغيير خرائط أراضي بيت لحم لتعزيز الاستيطان

- "كورونا": حالتا وفاة و696 إصابة جديدة وإغلاق مخيم الفارعة وعدة مواقع

- مصرع أربعة مواطنين بينهم طفل رضيع وإصابة تسعة بجروح مختلفة في حادثي سير

- فضيحة: ترمب كان يدرك في شباط مدى خطورة "كورونا" لكنه قلل من شأنه

- المستشار القضائي في إسرائيل يتحرك ّلإعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام منصبه

- نك "هبوعليم" الإسرائيلي يتوقع بدء العمل مع بنوك الإمارات

- المفوض العام: "الأونروا" بحاجة إلى 338 مليون دولار لاستمرار خدماتها

- مسؤولة صربية تؤكد: نقل سفارة صربيا في إسرائيل إلى القدس أمر "غير نهائي"

- وفاة و3093 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل13

- الاحتلال يقيد حركة محافظ القدس ويمنعه من التواصل مع الرئيس

-53 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

* "القدس":

- الجامعة العربية ترفض مشروع القرار الفلسطيني حول خرق مبادرة السلام العربية

- مشاريع استيطانية ضخمة ستقام على أراضي البادية الشرقية والريف الغربي لمدينة بيت لحم

- اخطارات بهدم 4 منازل في الرماضين وبني نعيم واصابات بالاختناق جنوب جنين ومواجهات في "الدهيشة"

- الخارجية الأميركية تؤكد تأجيل الضم وتدعو لـ"السلام الدافئ" بين الإمارات واسرائيل

- اعتماد الإغوار منطقة ذات أولوية لتشجيع الاستثمار

- الاعتداء على أسرى "عوفر" ونقل 34 منهم إلى سجون أخرى

- 13 وفاة و3499 إصابة بالوباء في اسرائيل

- نحو 900 ألف وفاة و 27.6 مليون إصابة بالفيروس حول العالم

- مندلبليت ينتقد نتنياهو بشدة ويبحث تعذر قيامه بمهامه كرئيس للحكومة

- مشروع قانون بالكنيست لمنع نتنياهو من تولي الرئاسة

- المخابرات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على محافظ القدس

- قتلى وجرحى في حادثي سير مروعين برام الله وطولكرم