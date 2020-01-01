حصيلة غير مسبوقة.. تسجيل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

شخصت نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل في آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1054، في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ووفقا لمعطيات الوزارة، شخصت، 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، وهو معدل إصابات قياسي يومي يسجل للمرة الثالثة هذا الأسبوع، بينما واصلت الحالات الخطيرة بالارتفاع لتستقر عند 474.

ويأتي الارتفاع المتواصل بالإصابات والحصيلة اليومية غير المسبوقة، في وقت دخل الإغلاق الليلي يومه الثاني وتواصل السجال داخل الحكومة الإسرائيلية حول جدوى الإغلاق.

وخلال الأسبوع الجاري شخصت 13428 إصابة جديدة، علما أنه شخصت خلال شهر نيسان/أبريل الماضي 10182 إصابة، وفي شهر أيار/مايو الماضي، شخصت 1183.