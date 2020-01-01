هآرتس تكشف : ماندلبليت يجري مشاورات لحبس نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع هآرتس أن النائب العام أفيحاي ماندلبليت يجري مشاورات بخصوص الحاجة إلى اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي رأيه أنه لا يوجد خيار سوى إعلان حبسه.



وفقًا لما أورد الموقع، يعتقد ماندلبليت أن نتنياهو يجب أن يدخل السجن حسب قوله بسبب استغلاله لمكانته في صراعات شخصية.



ويرى النائب العام أن سلوك رئيس الوزراء يثير تضاربًا خطيرًا في المصالح بين كونه رئيسًا للوزراء ووضعه كمتهم جنائي.



وأوضح الموقع حدوث تغيير جوهري في موقف ماندلبليت عما قاله الأسبوع الماضي في مؤتمر قانوني إنه لا ينبغي سجن رئيس الوزراء.