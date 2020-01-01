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حالة الطقس : ازدياد تاثير الموجة الحارة مع ارتفاع الحرارة 8 درجات

الخميس 10 سبتمبر 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ازدياد تاثير الموجة الحارة مع ارتفاع الحرارة 8 درجات



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يزداد تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لتصبح أقل حده مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2-خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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