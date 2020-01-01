عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

رام الله /سما/

أصدرت عائلة القدوة، عائلة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملته، سها الطويل.



وقالت العائلة في البيان: إن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سها الطويل، زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، مرفوضة جملة وتفصيلاً لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة.

وأكدت العائلة، احترامها المطلق لجميع القرارات السياسية الصادرة عن جميع الدول، لأن ذلك يعتبر شأناً داخلياً لا علاقة للدول الأخري بهذه القرارات.

كما رفضت عائلة عرفات القدوة بشكل مطلق حرق علم أو صورة أي ملك أو رئيس أو أمير في الميادين العامة لفلسطين.

وفيما يلي نص البيان كاملا:



قال تعالي (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم ناديمين).



رحم الله الشهيد القائد ياسر عرفات الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني بما قدم لشعبة ووطنة طوال أكثر من 50 عاماً من أجل الحفاظ علي القضية الفلسطينية راسخة ومتجذرة في وجدان وضمير الغالبية العظمي من الرؤساء والملوك والأمراء في معظم دول العالم.



إن التصريحات غير المسؤولة التي أطلقتها سها الطويل زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات بحق القيادة السياسية للشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا لأنها لا تنسجم مع ثقافة وأدبيات وأخلاق عائلة عرفات القدوة لذلك نؤكد علي الحقائق التالية:

- سها الطويل لم تحصل علي موافقة من عائلة عرفات القدوة للتحدث باسمها عبر وسائل الإعلام.



- سهي الطويل تستغل اسم زوجها الشهيد القائد ياسر عرفات للتحدث باسم الشعب الفلسطيني مستغله مكانة ورمزية الشهيد ياسر عرفات في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني.



- تؤكد عائلة عرفات القدوة احترامها المطلق لجميع القرارات السياسية الصادرة عن جميع الدول، لأن ذلك يعتبر شأناً داخلياً لا علاقة للدول الأخري بهذه القرارات.



- تؤكد عائلة عرفات القدوة احترامها وتقديرها والتزامها بجميع القرارات الصادرة عن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس.



- ترفض عائلة عرفات القدوة بشكل مطلق حرق علم أو صورة أي ملك أو رئيس أو أمير في الميادين العامة لفلسطين.



- تتمني عائلة عرفات القدوة توحيد الجهود الفتحاوية من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني إجلالا واكراما لروح المؤسسين للحركة وعلي رأسهم الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد صلاح خلف



تتمني عائلة عرفات القدوة لشعبنا الفلسطيني العظيم أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار.

