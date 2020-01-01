اشتية يزور "بكدار" ويطلع على سير عمل مشاريعها

رام الله /سما/

زار رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، واطلع على سير عمل المشاريع التي تشرف على تنفيذها "بكدار"، في كافة القطاعات، ودعا لتسريع العمل في التصميم والتنفيذ للمشاريع، ضمن الامكانيات المتوفرة.

واجتمع اشتية برئيس (بكدار) محمد أبو عوض، ومدير المشاريع المهندس رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير في (بكدار) يوسف عبد الفتاح، وكافة المدراء العامين.

كما أكد اشتية ضرورة بحث آلية تسريع توريد الأجهزة والمعدات، والتي تلبي احتياجات الفلسطينيين، واللازمة للمراكز الطبية في كافة المحافظات، والتي تخدم جهود وزارة الصحة والحكومة في التصدي لوباء كورونا.

كما بحث رئيس الوزراء سير عمل موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" الالكتروني، والذي قال: إن الهدف الأساسي كان منه هو خدمة السياسة العامة المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني والداعمة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي، والتركيز على القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها القطاع الزراعي، وخطة التنمية بالعناقيد، التي تبنتها حكومته، إضافة الى تكريس الهدف بجعل الموقع مرجعا هاما للاقتصاديين من باحثين وصناع قرار.

من جهته استعرض أبو عوض سير الاتفاقيات مع الجهات المانحة، والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع، وبحث ما يمكن عمله لتجاوز هذه المعيقات.