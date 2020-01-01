  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقييد حركة محافظ القدس ومنعه من التواصل مع أكثر من 50 شخصية على رأسهم الرئيس

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقييد حركة محافظ القدس ومنعه من التواصل مع أكثر من 50 شخصية على رأسهم الرئيس



القدس المحتلة /سما/

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محامي محافظ القدس عدنان غيث، قراراً جديداً يقضي بتقييد حركته داخل مدينة القدس واقتصار وجوده على بلدته سلوان وعدم السماح بتنقله في شرقي القدس المحتلة.

كما يمنعه القرار الإسرائيلي من التواصل مع أكثر من 50 شخصية على رأسهم الرئيس محمود عباس ومن بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

واعتبرت المحافظة في بيان أصدرته، هذا القرار سابقة خطيرة واستهدافا خطيراً وغير مسبوق لمحافظ القدس الذي يمثل الرئيس محمود عباس ويأتي في سياق معركة الاحتلال لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة من خلال إلغاء الوجود الفلسطيني وإنهائه عبر المس بالرموز الوطنية والسياسية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس بزعم تبعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلال عامين من تكليف محافظ القدس عدنان غيث محافظاً للعاصمة، وفق البيان، اعتقلته سلطات الاحتلال ما يزيد عن 17 مرة، واستدعته للتحقيق عشرات المرات، وسلمته 4 قرارات عسكرية جائرة منها منع دخوله للضفة الغربية، ومنع التواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية والقيادية، ومنع مشاركته في الفعاليات الاجتماعية والمناسبات ومنع تقديم المساعدات الإنسانية وتجدد القرارات تلقائياً كل 6 أشهر، والقرار الرابع وهو الأخطر إذ يقضي بتقييد حركته داخل مدينة القدس وتحديداً في أحياء وبلدات الشطر الشرقي منها، ومنع التواصل مع قائمة ضخمة من الشخصيات الوطنية والقيادية.

#مخابرات الاحتلال #القدس #عدنان غيث #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

لليوم الثاني محافظة غزة تتصدر.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

لِباس التحالُف الإسرائيلي - الإماراتيّ يتجلّى بعرض أزياءٍ لعارضة اسرائيلية في دبي (صور)

عزام الأحمد : "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مصادر: الوفد المصري غادر القاهرة متجهًا إلى "تل أبيب" لبحث هذه الملفات...

شنكر يؤكد تأجيل ضم الضفة الغربية.. ويقول: زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

0

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

ال00

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

666

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)