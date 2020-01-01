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مفوض الأونروا: الوكالة بحاجة ملحة لـ338 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا: الوكالة بحاجة ملحة لـ338 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري



القاهرة /سما/

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازريني، أن الوكالة بحاجة ملّحة إلى مبلغ 338 مليون دولار أميركي على المدى القريب وبنهاية العام الجاري منها 200 مليون دولار لموازنتها البرامجية بالإضافة إلى 95 مليون دولار للاستجابة للمناشدة الخاصة بـ"كورونا المستجد" كوفيد -19 فضلا عن 43 مليون دولار من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لمليون لاجئ فقير في غزة وأكثر من 400 ألف في سوريا ولبنان.

ونبه لازريني في كلمة وجهها اليوم الأربعاء إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 154 التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة دولة فلسطين إلى أن عدم تلقي الأموال اللازمة سيؤثر على الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: إن لم نتمكن من تنفيذ ولايتنا لعدم كفاية الموارد، فلن يكون أمامي من خيار سوى العودة إلى الجمعية العامة للحصول على التوجيه بشأن أي جزء من الولاية ترغب في إيلائه الأولوية، مضيفا إنه بمقدرونا سويا تجنب هذا وبدعمكم السخي المستمر سنساعد بشكل جماعي في الحفاظ على الإحساس بالحياة الطبيعية وبالقابلية على التنبؤ والاستقرار في أوساط لاجئي فلسطين وداخل المنطقة

#فيليب لازريني #الاونروا #فيروس كورونا

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