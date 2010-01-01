"الخارجية": 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم جميعها في (اميركا)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 5917، وإنه لم تسجل أيه وفيات جديدة لليوم الثالث على التوالي، في حين استقر عدد الوفيات عند 247 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 2010 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، بتسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في متشغين، ليرتفع عدد الاصابات إلى 3577 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة ثانية من المواطنين والطلبة الأحباب الى جمهورية مصر العربية، وكذلك بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة للالتحاق باسرهم واعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك صباح هذا اليوم في وداع الاحباب المغادرين.