الدكتور عماد دويكات عميداً لكلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية

جنين /سما/

استلم الدكتور عماد دويكات، اليوم، مهام منصبه عميداً لكلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية.

ويعتبر الدكتور دويكات من أعلام مهنة الطب في فلسطين، وهو حاصل شهادة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة بغداد، وحاصل على البورد الأردني والفلسطيني في طب الأطفال وتخصص أمراض الأيض والاستقلاب الوراثية عند الأطفال من جامعة Toronto, Canada, Kids Hospital، وعمل اختصاصياً لطب الأطفال في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس، كما ترأس وحدة الاستقلاب فيها.

وتولى أيضاً مهام مساعد عميد كلية الطب للشؤون السريرية في جامعة النجاح، ونُصِّب بعدها عميداً للكلية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة عالمياً في مجال أمراض الأيض والاستقلاب ومشاركات في عدة مؤتمرات لأمراض الأيض والاستقلاب، وعضوية عدد من الجمعيات الطبية والعلمية.