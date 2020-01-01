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الإحتلال يحتجز ممثلي فصائل نابلس

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يحتجز ممثلي فصائل نابلس



نابلس /سما/

 احتجزت قوات الاحتلال مجموعة منممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلي البلديات على طريق يانون نابلس جنوب المحافظة.

وقال نصر ابو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت خمس سيارات كانت تقل 12من ممثلي الفصائل والبلديات وهيئة مقاومة الجدار بعد الانتهاء من اجتماع عقد في المنطقة لبحث توسعة شارع يانون وتقديم خدمات إنسانية للمواطنين لمساعدتهم على مقاومة التمدد الاستيطاني في المنطقة.

واضاف ابو جيش ان قوات الاحتلال تدعي أن سبب الاحتجاز هو منع المرور من هذا الشارع وتارة تدعي أن سبب الاحتجاز هو بقرار من المخابرات الإسرائيلية.

ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز 5 سيارات وتصادر البطاقات الشخصية ومفاتيح السيارات منذ أكثر من ساعتين وذلك خلال كمين نصب لهم على طريق يانون جنوب نابلس منها قيادات الفصائل بنابلس وعدد من رؤساء البلديات والمجالس القروية من بينهم : المهندس محمود الصيفي وجهاد رمضان ونصر ابو جيش ومحمد دويكات واخرين.

#الفصائل الفلسطينية #نابلس #قوات الاحتلال

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