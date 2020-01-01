مصرع سيدة وطفل وإصابة 6 آخرين بحادث سير ذاتي شرق طولكرم

طولكرم /سما/

لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب 6 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث سير ذاتي على مفرق بيت ليد شرقي مدينة طولكرم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير ذاتي وقع على مفرق بيت ليد شرق مدينة طولكرم، أدى لوفاة سيدة وعمرها 48 عاما وطفل (3 أيام)، وإصابة 6 منهم أربعة تم تحويلهم لمستشفى الزكاة بطولكرم، و2 منهم وصفت جروحهما بالخطيرة، وتم تحويل السائق المصاب لمستشفى النجاح بنابلس، وإصابة تم تحويلها لمستشفيات أراضي عام 1948.

وأضاف ارزيقات، إن شرطة طولكرم باشرت بالتحقيق في الحادث.