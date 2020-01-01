  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: رفض المشروع الفلسطيني دليل على سقوط الجامعة العربية

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: رفض المشروع الفلسطيني دليل على سقوط الجامعة العربية



غزة /سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي عقد اليوم الاربعاء، اعتماد مشروع القرار الفلسطيني - على عموميته ونواقصه - بشأن الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي.

وأشارت الجبهة الشعبية في بيان لها مساء اليوم، إلى أن رفض المشروع تأكيد إضافي على خواء وسقوط مؤسسة الجامعة العربية، وتحولها عملياً إلى أداة استخدامية من قبل دول التبعية والخيانة لتمرير ودعم سياساتها المناقضة لمصالح شعوب الأمة العربية وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين.

واعتبرت الجبهة أن موقف المجلس الوزاري للجامعة هو انحياز وقح لدولة الإمارات العربية، وتشجيعٌ لها ولدول أخرى بالسير قدماً في التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني وعقد ما يسمى باتفاقات "السلام" معه.

ودعت الجبهة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى مواجهة موقف الجامعة العربية بسياسات نقيضه، تتخلص فيها من الاتفاقيات المعقوده مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به، وتتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين، وبناء علاقات مع شعوبنا العربية وقواها الوطنية والتقدمية، بديلاً عن الرهان على الأنظمة العربية وعلى الجامعة

#الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

"تظاهرة سياسية دعائية"..غطاس: اجتماع الأمناء العامين عُقد وانفض ولم يترتب عليه أية نتائج ذات مغزى

لِباس التحالُف الإسرائيلي - الإماراتيّ يتجلّى بعرض أزياءٍ لعارضة اسرائيلية في دبي (صور)

عزام الأحمد : "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر"

اسعار العملات مقابل الشيكل

إسرائيل تعلق على فيضانات السودان: لا حول ولا قوة إلا بالله

الأخبار الرئيسية

0

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

ال00

الشيخ يعلق على اسقاط الجامعة العربية مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع "إسرائيل"

666

سقوط مشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مع "إسرائيل" لغياب التوافق (مرفق نص القرار)

داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

لليوم الثاني محافظة غزة تتصدر.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع