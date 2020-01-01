مندلبليت يعتقد بتعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسا للحكومة بسبب تضارب المصالح

القدس المحتلة /سما/

يرى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه يتعذر على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أداء مهام منصبه، وذلك في ظل تضارب المصالح واستخدام نتنياهو لصلاحيات منصبه لمصلحته الخاصة.

جاء ذلك بحسب الصحافي في صحيفة "هآرتس"، حاييم ليفنسون، الذي أفاد، مساء اليوم، الأربعاء، أن مندلبليت أجرى في الساعات الأخيرة، مشاورات مع كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، حول ضرورة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مندلبليبت يرى بالهجوم الذي شنه نتنياهو على الجهاز القضائي والنيابة العامة وجهاز الشرطة، تعبيرا جليا عن فكرة "تعذر أداء المهام"، ويعتقد أنه (هجوم نتنياهو) يثير مسألة تضارب المصالح بين رئيس الحكومة ومتهم بارتكاب جريمة جنائية.

وأشار ليفنسون إلى أن التصريحات التي صدرت عن مندلبليت في مؤتمر لنقابة المحامين الأسبوع الماضي، بأنه لا يوجد ضرورة تستدعي الإعلان عن تعذر نتنياهو عن القيام بمهامه رئيسا للحكومة، جاءت ردا على الجدل حول الضرورة الفنية لذلك، في ظل الجدول الزمني المكثف لمحاكمة نتنياهو، بينما يدير شؤون الدولة.

وبحسب ليفنسون، تجنب مندلبليت حينها التطرق إلى ما يعتبره "تعذرا جوهريا" عن قيام نتنياهو بمهام رئيسا للحكومة، الناتج عن محاولة نتنياهو للإضرار بالمسؤولين المشاركين في التحقيقات معه في مسعى لإفشال الإجراءات المتخذة ضده.