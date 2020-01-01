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مصر.. أول صورة للطبيبة السورية المحكوم عليها بالإعدام وإدلائها باعترافات صادمة

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. أول صورة للطبيبة السورية المحكوم عليها بالإعدام وإدلائها باعترافات صادمة



القاهرة /وكالات/

أدلت الطبيبة السورية المحكوم عليها بالإعدام في مصر لقتلها زوجها طبيب سوري وشقيقته داخل شقة الزوجية بمدينة 6 أكتوبر، باعترافات صادمة حول تنفيذ الجريمة بالاتفاق مع عشيقها.

وجاءت الخطة طبقا لما ورد فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر، أن المتهمة عقدت النية والعزم على التخلص من المجني عليهما، بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة على قتل المجني عليه، وأن المتهمة قررت التخلص من المجني عليه، بوضع أمبولات تخدير في محلول علاج فيروس "سي" الخاص بزوجها، وإعطاء محلول للمجني عليه بحجة أن به هرمونا سبق طلبه منها.

وأحضرت المتهمة الأولى عقاقير مخدرة وأذابتها في محلول الجلوكوز، وتوجهت بصحبة المتهمين الآخرين للشقة سكن المجني عليهما، وقامت بتخديرهما، وقام المتهمان الثاني والثالثة بذبحهما.

وعثرت قوات الأمن بداخل غرفة النوم على جثتي كل من طبيب بشري يحمل الجنسية السورية وشقيقته، عاملة بعيادة أسنان، ومقيمة بالعنوان ذاته "سورية الجنسية"، مصابة بجرح ذبحي غائر بالرقبة، وآخر قطعي أسفل الأذن اليمنى.

المصدر: الوطن

#سوريا #مصر

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