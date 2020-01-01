"حماس" تشيد بموقف الخارجية التشادية من قضية السفارة بالقدس

غزة /سما/

أعربت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن تقديرها للبيان الصادر عن وزارة الخارجية التشادية بعدم وجود أي نوايا لفتح سفارة لهم في القدس المحتلة.

وحذر باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة، في تصريح صحفي له، من فتح أي سفارة لأي دولة كانت في القدس المحتلة.

واعتبر أن مثل هذه الخطوة بأنها "تتجاوز التطبيع وتعزز شرعية الاحتلال على أرضنا، وبمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي وإعطاء الإرهابيين الصهاينة دعمًا قويًا للاستمرار في جرائمهم بحق شعبنا، خاصة فيما يتعلق بحقوقنا الثابتة غير القابلة للتصرف في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة", وفق نص بيانه.

واستنكر القيادي في حماس كل الخطوات التطبيعية التي تقوم بها جمهورية تشاد مع دولة الاحتلال.

وقال: "لا يمكن تبرير ذلك بأي مصلحة كانت، ونحذر من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة ورفاهها".